Por segundo año consecutivo, no habrá Guelaguetza

-El Gobernador dijo que para tomar esta decisión se privilegió la salud de la población oaxaqueña y de los turistas

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Por segundo año consecutivo la máxima fiesta de los oaxaqueños no se realzará a pesar de que el estado de Oaxaca se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico, asimismo lo dio a conocer el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, señaló que una de las razones es que no se genere un repunte de contagios de Covid.

Agregó que la pandemia aún no termina y que las condiciones de salud por la pandemia no permiten la realización de la Guelaguetza de manera presencial, aún cuando se propuso que se realizaran más funciones con el 50’por ciento de aforo en el auditorio, por ello es que tomó la decisión de suspender la festividad por segundo año consecutivo.

El mandatario oaxaqueño lamentó que por las condiciones de salud que prevalecen en todo el mundo se haya tenido que suspender la Guelaguetza, sin embargo reconoció que la prioridad es cuidar la salud de la población oaxaqueña, así como de los turistas que están llegando a la entidad y que esto deja una derrama económica considerable, ayudando a recuperar un poco las finanzas del sector hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.

Cabe recordar que en el 2020 se transmitieron funciones pasadas de la Guelaguetza por medio de la señal de CORTV y en distintos medios de común en las redes social, situación que podría repetirse.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario