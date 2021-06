Permanecen dos conflictos sociales en la Cuenca del Papaloapan

-Dos de los conflictos son en Jococtepec, y uno más en San Juan Lalana



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de Atención Regional en la Cuenca del Papaloapan Víctor Virgen Carrera informó que son dos conflictos sociales los que prevalecen actualmente en la región, y que están buscando solucionar para evitar que se agudicen.



Explicó que uno de los conflictos es entre habitantes de Montenegro Jocotepec con habitantes de Montenegro San Juan Lalana, en donde éstos últimos le impusieron una multa de 70 mil pesos a los habitantes de Jocotepec por el uso indebido del puente peatonal colgante.



A pesar de que llevan un mes tratando de darle fin al problema, hasta el momento no han podido solucionarlo y lo más grave es que los habitantes de ambos municipios no pueden utilizar el puente, ya que por un lado se creó un muro de contención pero por el otro lado los habitantes optaron por quitarle unos tablones, lo que lo hace inservible.



Otro de los problemas en es la comunidad de la Alicia de Santiago Jocotepec en donde los habitantes de esta comunidad, retuvieron una patrulla de la policía municipal, para presionar al presidente Municipal Rigoberto Escárcega Pérez para que cumpla con un techumbre en esta comunidad, por lo tanto ya le solicitaron al Edil que agilice la obra y este problema se agudice.



Hasta el momento son estos dos problemas los que prevalecen en la región de la Cuenca, y esperan que pronto finalicen.

