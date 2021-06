Jubilados exigen a edil de Oaxaca pago de 2 mdp, señalan que se niega

-Son 25 personas las que se encuentran en esta situación, a cada uno le adeudan cien mil pesos aproximadamente

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de pensionados y jubilados, se manifestaron la mañana de este miércoles frente al palacio municipal, para exigir al Presidente Oswaldo García Jarquín que se les pague la cantidad de 2 millones 500 mil pesos que se les adeuda y que señalan el edil se niega a liquidar.

El representante de los jubilados y pensionados Jorge Melendez López, afirmó que son 25 personas las que se encuentran en esta situación, detallando que a cada uno de ellos se les adeuda la cantidad de cien mil pesos, producto de varios años de servicio, es por ello que piden una audiencia con García Jarquín para resolver esta situación, asimismo indicó que desde el mes de abril le enviaron un oficio al edil, mismo que hasta momento no ha contestado.

Agregó que la mayoría de los jubilados laboraron entre 20 y 30 años al servicio del ayuntamiento capitalino, por lo que se señala que no es justo que no se les quiera pagar este derecho que por derecho les corresponde y tengan que manifestarse de esta manera para exigir algo que debería resolverse sin ningún inconveniente.

Melendez López dijo que el argumento que ha utilizado el edil capitalino es que por la pandemia no puede atenderlos, sin embargo explicó que por su edad los jubilados ya fueron vacunados, por lo que afirman no hay pretexto para no ser atendidos por la autoridad municipal, quien afirman no le da la importancia debida a este problema que afecta a los trabajadores y sus familias.

