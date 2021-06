Gobierno del Estado y Santander anuncian créditos hipotecarios preferenciales para elementos de la SSPO y FGEO

-El gobernador Alejandro Murat anunció el inicio del programa de Otorgamiento de Créditos Hipotecarios y Beneficios Financieros a Policías Estatales; habrá créditos de 100 mil a 4 millones de pesos

-Con este esquema el Gobierno de Oaxaca da respuesta a una de las peticiones más anheladas de las y los elementos de seguridad

Oaxaca, Oax., 16 de junio de 2021.- Los más de 10 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tendrán, a partir de este día, acceso a un programa exclusivo para adquirir viviendas por medio de un crédito a la medida de Banco Santander, anunciaron el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el Director General de Santander en México, Héctor Grisi Checa.

En Palacio de Gobierno y ante elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Gobernador apuntó que este anuncio es reflejo del reconocimiento al valor y prioridad que tiene la tarea y compromiso de este cuerpo de seguridad para la sociedad oaxaqueña.

“Hoy damos un paso fundamental en la vida institucional del estado, pero especialmente en la vida de las familias de quienes cuidan de Oaxaca. Este paso es una respuesta contundente a los compromisos asumidos con ustedes. No existe un programa similar en todo el país para una fuerza de seguridad de este tipo; es el primer programa a nivel nacional con una institución privada que se puede hacer realidad”, señaló Murat Hinojosa.

Por su parte, el Director General de Banco Santander México, Héctor Grisi Checa, afirmó que “a nivel nacional nos hemos consolidado como el banco líder en hipotecas en el mercado, gracias a una oferta potente y un trámite enteramente digital; hoy agradecemos la confianza del Gobierno del Oaxaca para permitirnos desarrollar una hipoteca con características únicas, a la que hemos dado beneficios exclusivos, pensando en beneficiar con el acceso a un hogar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, como una forma de reconocer su trabajo y decirles que como banco, estamos con ellos, de la mano del Gobierno del Estado”.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárraga, informó que este programa responde de manera específica a los compromisos asumidos el pasado 26 de marzo con la Comisión Legitimada de la Policía Estatal, cuando se determinó acordar con la institución de la banca comercial que ofreciera mejores condiciones el otorgamiento de créditos destinados a la adquisisción, construcción, remodelación o ampliación de las viviendas de los trabajadores de esta dependencia, así como otorgar un apoyo adicional de 10 mil pesos a las primeras 300 personas en tramitar este crédito.

“A partir de ahora, será más accesible para nuestras y nuestros policías y bomberos hacerse de una vivienda adecuada en donde habitar; sin que por ello comprometan la satisfacción de otras de sus necesidades básicas y la de sus familias”, señaló el titular de la SSPO.

Cabe señalar que este programa, que estará abierto para los más de diez mil elementos de la Secretaria de Seguridad estatal y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ofrecerá acceso en condiciones preferenciales a una Hipoteca Free de Banco Santander, con lo que los beneficiarios no pagarán avalúo, ni comisiones de apertura o mensuales, no tendrán pagos por seguros de daños y por seguro de desempleo; así los acreditados solo pagarán gastos notariales. Además, el programa ofrece la opción de contratar una prima que cubra por completo el saldo del crédito en caso de fallecimiento o de incapacidad total.

Otros de los beneficios que Santander diseño el exclusiva para este colectivo son que se premiará el pago puntual del crédito con una baja en la tasa, tendrá un seguro de vida por 50 mil pesos gratuito, y servicios gratuitos de asistencia funeraria para el titular, cónyuge y un hijo. Los créditos irán desde 100 mil hasta 4 millones de pesos y ofrecerán plazos desde 10, 15 y 20 años, todo ello con una tasa competitiva desde 8.65%, todo ello sujeto a la capacidad de pago y experiencia crediticia de cada uno.

En el evento, además de elementos de la corporación, asistieron el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo; la secretaria técnica de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Oaxaca, Karina Barón Ortiz; el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla; y el Secretario de Finanzas del Estado, Vicente Mendoza Téllez Girón.

