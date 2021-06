Gobierno de Oaxaca implementa acciones por lluvias en el Istmo de Tehuantepec

-De igual manera, la CEPCO atiende deslizamientos en tramos carreteros del estado y mantiene un monitoreo permanente de los niveles en los ríos del estado

-Se recomienda a la población transitar con mucha precaución, estar atentos a posibles derrumbes y evitar cruzar zonas inundadas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de junio de 2021.- Derivado de las lluvias registradas en las últimas 24 horas en la entidad, el Gobierno de Oaxaca a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), ha implementado acciones como la instalación de refugios temporales en la región del Istmo de Tehuantepec, así como el monitoreo constante del nivel de ríos y arroyos de respuesta rápida para intervenir de manera oportuna ante cualquier fenómeno natural que llegara a registrarse.

Asimismo, el consejo regional de Protección Civil sesionó a fin de implementar acciones de prevención que permitan salvaguardar la seguridad de la población, además de emitir recomendaciones de prevención a la población de riesgo, debido a que se han registrado escurrimientos importantes en la cuenca del Río Los Perros en Juchitán de Zaragoza, cuyo nivel se encuentra arriba de su escala crítica y se realiza un monitoreo permanente en los ríos Ostuta y Espíritu Santo.

Por lo tanto, la CEPCO también dio a conocer que las lluvias de las últimas 24 horas provocaron movimientos en masa por deslizamiento de laderas en carreteras como Oaxaca -Puerto Ángel, Oaxaca- Puerto Escondido, El Vidrio – Juquila, además del deslizamiento de ladera en la carretera Oaxaca – Talea de Castro y se confirma el deceso de dos masculinos por descargas atmosféricas en el municipio Yaxe perteneciente a la región de los Valles Centrales.

Informó que el resto de los ríos del estado se encuentran en un 50% de su capacidad con una clara tendencia a seguir aumentando debido a que el temporal de lluvias continuará en territorio oaxaqueño en las próximas horas.

Además, las principales afectaciones de la temporada de lluvias para el estado de Oaxaca que se presentan en el bimestre junio–julio, se reflejan principalmente en la infraestructura carretera.

En este sentido, se recomienda a la población transitar con mucha precaución, principalmente en zonas montañosas y sobre carretera estar atentos a posibles derrumbes en carpetas asfálticas; es importante también que no transiten en zonas inundadas, ríos y arroyos de respuesta rápida.



De igual manera, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca se encuentra monitoreando de manera constante las zonas de afectación, con principal énfasis en las regiones como el Istmo, la Costa, la Sierra Sur y la Cuenca del Papaloapan.

