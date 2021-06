Exigen a Murat instalación de mesa de diálogo por invasión a cerro del “Crestón” y del “Fortín”

-Denuncian que alrededor del 50 por ciento de esas áreas, ya han sido lotificadas sin que las autoridades hagan algo al respecto

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La asociación civil “Colmillo blanco” y vecinos de la ciudad capital, exigen la intervención del Gobierno del Estado ya que señalan que alrededor del 50 por ciento de las áreas naturales protegidas del cerro del “Crestón” y del cerro del “Fortín” ya han sido lotificadas, situación que afecta de manera directa al medio ambiente en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca.

Además dijeron que con la construcción de un nuevo tanque elevado en esa zona, aunado a esto señalaron que se ha iniciado con la introducción de una nueva red de distribución de agua potable, a pesar de que ni siquiera el Gobierno del Estado puede construir en ese lugar, ya que eso favorecerá a las personas que han estado invadiendo y construyendo viviendas en esa zona considerada como protegida.

El presidente de “Colmillo blanco” Carlos Alberto Morales, refirió que existe un decreto emitido por el ex presidente de la República Lázaro Cárdenas, en el que la zona del cerro del “Crestón” y del cerro del “Fortín” se les dio la categoría de áreas naturales protegidas, sin embargo en la actualidad señalan que son las propias autoridades las que han comenzado a privatizar esas zonas.

En conferencia de prensa en el paseo Juárez el Llano, exigieron al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa que se instale una mesa de diálogo con carácter de urgente, para darle a conocer la situación que prevalece y se pueda hacer algo para proteger esas áreas naturales, ya que denuncian la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) no ha dado solución a este problema.

