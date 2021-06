Brinda IEEPO capacitación para fortalecer conocimientos académicos en educación integral

-Personal docente y directivo de educación básica participa en el curso “Sexualidad integral en el espacio educativo: Un camino hacia la prevención del embarazo en la adolescencia”.

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de junio de 2021. – En un cuarto grupo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) impartió la capacitación “Sexualidad integral en el espacio educativo: Un camino hacia la prevención del embarazo en la adolescencia” dirigido a personal docente y directivo de educación básica de las diferentes regiones de la entidad, como parte de las acciones para fortalecer los conocimientos académicos en temas de educación integral.

Este programa de formación, que busca coadyuvar en la prevención de la disminución y erradicación del embarazo en la adolescencia, se enmarca en las acciones interinstitucionales entre las Direcciones para la Mejora de la Convivencia Escolar y de Evaluación del IEEPO.

En representación del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, el subdirector General de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, señaló que este Instituto realiza esfuerzos para establecer mecanismos en los cuales las y los docentes puedan participar, fortalecer su formación profesional y práctica educativa.

Así como también ayudar en la orientación de las y los adolescentes con el objetivo de que puedan tener conocimientos integrales y acceder a una vida más plena; por lo que reconoció y felicitó la vocación y dedicación de las y los participantes, ya que son agentes educativos en la transformación de estas generaciones que se forman en las aulas.

“Cada una y uno de ustedes son conscientes del poder transformador que tienen en las aulas, su influencia para poder ver y cambiar el futuro y replantear el proyecto de vida de cada uno de sus alumnas y alumnos. Al acercarse a los temas de educación sexual y derechos reproductivos, son una puerta importante para prevenir embarazos en la adolescencia”, expresó.

La capacitación, dirigida a figuras educativas de los niveles de primaria general e indígena, secundaria y telesecundaria de escuelas públicas del estado forma parte de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes y se brinda con un enfoque humanista, de derechos y en el marco de una educación integral.

En su oportunidad, la directora para la Mejora de la Convivencia Escolar, Belén Morales Bautista, expuso que este curso brinda cinco módulos: Conceptos básicos de sexualidad; Holones de la sexualidad; Factores de prevención de las violencias en el entorno educativo; Habilidades socioemocionales y proyecto de vida en el currículo educativo e Intervenciones educativas contextualizadas. Se imparte de manera virtual con una acreditación de 40 horas.

