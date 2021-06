A la baja apertura de nuevas empresas en Tuxtepec

-La crisis económica en el sector comercial se ha reflejado también en la escasa apertura de negocios, al pasar de 30 en otros años, a solo 10 este 2021.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El director de comercio en Tuxtepec, Jimmy Davis Santos, dijo que en lo que va del año es mínima la llegada de empresas o negocios nuevos en el municipio, siendo hasta el momento 10 lo que han decidido invertir.

En otros años, durante los primeros meses arribaban alrededor de 30 empresas nuevas, sin embargo en esta ocasión el número se redujo, pero esperan que en los próximos meses sean más las que inviertan en Tuxtepec, ya que el número de casos por covid-19 v a la baja.

Señaló que un 70% de estas empresas nuevas, son de inversionistas locales y son zapaterías, taquerías y tiendas de ropa, y aseguró además que van repuntando las venta poco a poco en comparación con el año pasado, en donde por estos meses las ventas empezaron a caer.

Como gobierno municipal, están tratando de agilizar los trámites y así no hacerlo más complicado para que arriben de manera rápida estas empresas.

El Director de área, dio a conocer que hay dos inversiones grandes que no se han concretado, pero tampoco se han ido del municipio, y esperan que estas dos grandes empresas pronto terminen de aterrizar en Tuxtepec.

Cabe hacer mención que el sector comercial fue uno de los más afectados, ya que provocó bajas ventas, pero además que muchos negocios no sobrevivieran a la pandemia.

