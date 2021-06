Reconoce Rey Magaña civilidad de vallences durante la elección

-En materia de obra pública dijo que este se han iniciado 30 obras y que en junio arrancarán 10 más



Jorge Acevedo



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Valle Nacional Rey Magaña García reconoció la forma en que se comportó la población del municipio, a pesar de lo cerrada que estuvo la elección a la presidencia municipal, en la que resultó ganador Marcelo Santos Meneses.



La elección dijo el edil, fue pacífica y fue un ejercicio democrático, en el que la civilidad prevaleció, otro factor que destacó fue el llamado que hicieron tanto Marcelo Santos del PVEM y Elso Pérez Sánchez de Nueva Alianza, para evitar que se diera un desbordamiento de pasiones, como ha ocurrido en otras ocasiones.



Estas declaraciones las hizo en la visita que hizo al Congreso del Estado para continuar con las gestiones para algunas obras en beneficio de Valle Nacional, en ese sentido Rey Magaña comentó que se han iniciado alrededor de 30 obras en el municipio y que durante le mes de junio se dará el arranque de 10 más.



Uno de los objetivos es que este tercer y último año de su gobierno, cada colonia y comunidad reciba una obra, tal y como ha sucedido en los dos años anteriores, finalmente indicó que su meta es terminar de la mejor manera su administración y eso se logrará con obras que beneficien a la población.

