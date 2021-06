Permanente el programa de limpieza y desazolve de alcantarillas en Tuxtepec

-Dirección de Agua Potable y Alcantarillado llama a la población a evitar tirar basura en la vía pública para evitar encharcamiento e inundaciones en calles de la ciudad.

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Por instrucciones del Presidente Municipal, Noé Ramírez Chávez, personal de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento de Tuxtepec realizan trabajos de limpieza y desazolve de rejillas, alcantarillas y pozos de visita con apoyo del camión vactor y de manera manual además de rehabilitar tramos de las líneas de drenaje que se han colapsado en diversos puntos de la ciudad, con la finalidad de evitar afectaciones durante esta temporada de lluvias, informó el director del área Carlos Camarillo Prieto.

Mencionó que en los entre los trabajos ya concluidos se encuentran los realizados en la calle Artículo 123 esquina con Sebastián Ortiz, Hidalgo entre Roberto Colorado y Mancilla, 5 de Mayo entre Javier Mina y Nicolás Bravo, en la calle Campeche Esquina Tabasco de la colonia El Castillo.

El Director de Agua Potable y Alcantarillado, dijo que gracias a los trabajos preventivos que se han hecho a lo largo de todo el año no se han registrado inundaciones severas, sólo encharcamientos en algunos sectores, donde las líneas de los cruces pluviales son muy pequeños y muchas veces se taponean por los residuos sólidos urbanos.

Carlos Camarillo Prieto indicó que a pesar de los exhortos que ha hecho el Gobierno Municipal la gente sigue depositando su basura cerca de los colectores, mismos se taponean al igual que las bocas de tormenta y trincheras, lo que obstaculiza la salida del agua en forma libre, provocando encharcamientos en calles y avenidas de la ciudad.

Agregó que la indicación del alcalde Noé Ramírez Chávez es procurar el bienestar y la salud de los habitantes del municipio, por lo que continuarán llevando a cabo estas labores en la zona centro y colonias de Tuxtepec.

Comentarios

