Morena gobernará Oaxaca en el 2022: Fredie Delfín

Señaló que los resultados del 6 de junio fueron la antesala de lo que será la elección a Gobernador de Oaxaca



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Los resultados obtenidos en la elección del pasado seis de junio, fue una antesala de lo que será la elección a Gobernador de Oaxaca, la cual se llevará a cabo en el 2022, en ese sentido el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Fredie Delfín Avendaño, mencionó que Morena será quien gobierne Oaxaca el próximo sexenio.



Otro factor por el cual Morena será quien gobierne la entidad, es el aprecio y cariño que le tiene la población al Presidente López Obrador, cariño que dijo, es recíproco por parte del mandatario nacional, el cual se ha visto reflejado con las visitas que ha realizado a la entidad desde que asumió el Gobierno de México.



En la jornada electoral Morena junto con sus aliados el PT y el PVEM ganaron los diez distritos electorales federales, obtuvieron el triunfo en 19 de los 25 distritos locales y ganaron una tercera parte de los municipios del estado, con lo cual Morena se posiciona como la primera fuerza política del estado de Oaxaca.



Delfín Avendaño dijo sentirse contento por los resultados de la votación que hizo la ciudadanía oaxaqueña, es por ello que seguirán apoyando y respaldando las políticas públicas que impulsa el gobierno federal y que se deben replicar en la entidad, asimismo comentó que esto es muy probable, pues en la próxima legislatura, Morena será mayoría en el congreso y en el 2022 gobierno del estado.

