Martin García sostiene que en Chiltepec se quemó el verdadero resultado

-Confía en que el árbitro electoral tome en cuenta todos los aspectos de la jornada violenta con la quema de paquetería

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El ex candidato del partido Redes Sociales Progresistas en Chiltepec Martín García Hernández, dijo confiar en que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) haga su trabajo para esclarecer lo sucedido aquella tarde de jueves en esa población.

Pese a que ya le otorgaron la constancia de mayoría al candidato de Nueva Alianza Javier Martínez López, como triunfador de las pasadas elecciones, resaltó que aun el árbitro electoral debe de establecer la democracia a través del orden y poder determinar el verdadero resultado pese al vandalismo que realizaron los simpatizantes del candidato de Nueva Alianza, pues especificó que existen pruebas contundentes de que los que se dicen ganadores quemaron las urnas para que no se supieran el verdadero resultado de las elecciones en Chiltepec.

Aun así el todavía edil dijo que aun existen las dudas sobre este resultado en el reconteo de los votos, ya que indicó que el triunfo fue quemado y que ahora le toca a las instancias correspondientes poder aclarar este asunto donde aseguró que él virtual ganador tampoco esta seguro de triunfo.

De esta manera reiteró que en el reconteo de las boletas le hubiera beneficiado si se daba el conteo de todas las casillas ya que solo quedó a 63 votos del candidato de Nueva Alianza y dijo que en las boletas que se quemaron estaba el verdadero resultado por lo que espera que las instancias hagan su trabajo a base de las pruebas que se han presentado ante el Instituto Político Local.

