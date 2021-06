Mañanitas, cabalgata y actividades culturales, por celebración de San Juan Bautista

-Las actividades religiosas inician este 16 de junio, las demás serán el día 24



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Para conmemorar al Santo Patrono San Juan Bautista el próximo 24 de junio, diversos grupos culturales, sociales y religiosos realizarán diversas actividades, entre las que destacan una cabalgata, mañanitas y algunas actividades socio-culturales.



El promotor cultural Eder Chicuellar informó que en el aspecto religioso la catedral de Tuxtepec realizará un rosario del 16 al 23 de junio posteriormente una misa, y el 24 de junio a las 6 de la mañana serán las mañanitas y a las 12 del día la misa por parte del Obispo José Alberto González Juárez, en esta ocasión no habrá procesiones como en otros años.



Pero además la asociación “Amigos del caballo” realizarán un paseo de pendones a caballo, el 24 de junio partiendo del monumento a los niños héroes para pasar por la catedral y recibir la bendición y posteriormente dirigirse hasta el boulevard Benito Juárez por la avenida libertad y llegar hasta el campo ubicado frente a la procuraduría.



En este punto, habrá torneo de cintas, concurso de caballos bailadores, carreras chiriperas, carreras de caballos ensillados y otras actividades más.

Ese mismo día, la asociación cultural El Flamenco realizará algunas actividades en el parque Juárez como el palo encebado, torneo de cintas en bicicletas, carrera de encostalados, así como bailables y la delegación Flor de Piña.



Se espera que en los próximos días den a conocer más a detalles estas actividades, que el año pasado no se realizaron debido a la pandemia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario