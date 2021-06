Habitantes del ex marquesado exigen reparación de red de drenaje

-Bloquearon calles para exigir atención de las autoridades, señalan que desde hace 15 días reportaron el problema y no ha sido atendido.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes del barrio de “El ex marquesado” de la capital oaxaqueña, bloquearon la mañana de este lunes la calle Niños Héroes, para exigir a las autoridades del ayuntamiento capitalino que se repare la red de drenaje, ya que varias personas han presentado problemas de salud.

La vocal del Comité de Vida Vecinal (COMVIVE) Sandra Sánchez, denunció que desde hace 15 días dieron aviso a las autoridades del gobierno de Oswaldo García Jarquín y hasta el momento no han atendido esta petición, denunciaron que algunos niños han presentado diarrea, a otros más les ha salido salpullido en las manos y a pesar de esto, lamentaron que las autoridades no atiendan su llamado.

Señaló que el olor es fétido y no se explican cómo es que esta vía de comunicación que es muy utilizada por automovilistas, no reciba atención del gobierno municipal, asimismo indicaron que la tubería se tapa constantemente, sobre todo en temporada de lluvias, incluso denunciaron que SAPAO tampoco ha atendido a su llamado.

Finalmente pidieron disculpas por las afectaciones que el bloqueo está provocando, ya que no les quedó otra opción para que las autoridades acudan a resolver este problema de la red de drenaje, sobre todo porque esto está provocando afectaciones en la población, principalmente en menores de edad y adultos mayores.

