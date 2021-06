En Rancho Grande Valle Nacional piden auxilio ante la falta de energía eléctrica desde hace 5 días

-Pese a las quejas, la CFE hasta el momento no se ha hecho presente lo que afecta a cientos de familias que viven en la zona.

Alex Morales

Pobladores de la comunidad de Rancho Grande, desde el pasado jueves reportaron fallas al suministro de energía eléctrica al registrarse un apagón general que afectó al 100% de la población.

A pesar de haber hecho el reporte ante la Comisión Federal de electricidad, hasta este lunes no han hecho presencia en ese lugar por lo que a través de las redes sociales hacen un llamado para la reactivación de este servicio público en Rancho Grande.

Hasta el momento, la red de comunicaciones se encuentran fuera de servicio provincial lo que se encuentra incomunicado, por lo que hace un llamado a las autoridades municipales a reportar la falta de servicio que afectaría los productos refrigerados en esa población.

Se comenta también, que en otras poblaciones se encuentran en la misma situación como Rancho Montalvo, Rancho Laredo y el Mirador, afectando a cientos de familias que viven en esa zona, por la falta de energía eléctrica debido a la quema de un transformador.

Cabe señalar que otras de las situaciones de la incomunicación, se debe a que ocurrió el deslave del cerro, por lo que algunas rocas de gran tamaño se habían desprendido por las lluvias de este domingo y lunes, lo que ha venido a complicar más la situación.

