En crisis, donación altruista de sangre en hospital de Tuxtepec

-Llaman a donar en el marco del día mundial del donante.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del día mundial del donante, la responsable del banco de sangre ene l hospital de Tuxtepec Juana Estibalis Molina Álvarez, señaló que hay una gran necesidad de la donación voluntaria esto a raíz de la pandemia por el covid, ya que solo se cuentan con 3 de 10 donadores que se requieren al mes.

Señaló que la donación es importante para salvar una vida, por lo que hizo un llamado sobre todo a los jóvenes a que acudan a donar de manera voluntaria y así se tengan las unidades necesarias en el banco de sangre del hospital de Tuxtepec.

Explicó que la donación altruista es un procedimiento rápido, pero muy importante para salvar a los pacientes, ya que con una donación pueden salvar hasta 3 o 4 vidas.

Entre los requisitos que debe de cumplir alguien que va a donar son tener una edad de los 18 a los 65 años de edad, una identificación con fotografía, pesar más de 50 kilos, estar sano en los últimos 15 días, y no haber presentado síntomas de covid en los 10 días previos.

Además en caso de que hayan sido vacunados contra el covid, que ya hayan pasado 15 días, no haber ingerido alcohol o una sustancia toxica y sobre todo una vida sexual sin riesgo.

En caso de que alguien quiera donar, se les da prioridad a quienes acudan de manera voluntaria y aseguró además que se siguen todas las medidas necesarias contra el covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario