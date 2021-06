De pesadilla la obra de rehabilitación de agua potable en Tuxtepec

-En lo que parece una obra sin fin, se ha convertido la obra del CEA, pues los múltiples cierres de calles complican la circulación vial en varias cuadras del centro y en los accesos al primer cuadro de la ciudad.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- El tráfico en el centro de Tuxtepec es cada vez peor a consecuencia de la obra de rehabilitación de la red de agua potable por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA), pues ahora la complicación se trasladó a los accesos del primer cuadro de la ciudad.



Durante la semana pasada los trabajos de ruptura de calles comenzaron en las avenidas Carranza y 20 de Noviembre, lo que ha causado un tráfico intenso y las molestias de la ciudadanía, pues la obra parece no tener final.



Esta obra avanza su recorrido sobre avenida Carranza desde la calle Juárez hasta la calle de Nicolás Bravo, lo que mantiene intercalada la circulación entre las calles de Rayón, Hidalgo, Mutualismo y Nicolás Bravo.

El transporte público de modalidad urbano ahora debe de modificar su ruta para continuar brindando el servicio en la zona centro, pues la circulación de los autobuses será por avenida Carranza hacia Morelos avanzando hasta 5 de mayo para regresar en Hidalgo y continuar sobre Libertad



Mientras que sobre la avenida 20 de Noviembre, en zona de gran afluencia por el comercio, la calle ha quedada reducida por la ruptura del asfalto, lo que ocasiona embotellamiento vehicular, por lo que locatarios se han opuesto a que continúe la obra de día.



Las recientes lluvias también han causado encharcamientos sobre las zonas de las obras y se considera un riesgo inminente para conductores motociclistas, automovilistas y hasta para los peatones, ya que no están completamente señalizadas las excavaciones que hacen en las esquinas.



Durante esta semana los trabajos de la constructora avanzarán más al centro de la ciudad, por lo que se recomienda tomar vías alternas, así cómo evitar las zonas en las que se elaboran con maquinaria pesada para evitar accidentes.

