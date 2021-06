Con base a estudios debe ejecutarse la reforestación del casco urbano de Tuxtepec: ECAFFS

-La asociación demandó que las autoridades analicen el tipo de especies para el arbolado, pues de lo contrario traería más daños que beneficios.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El supuesto proyecto de reforestar el casco urbano que anunció la Dirección de Medio Ambiente de Tuxtepec debe sujetarse a un estudio para determinar cuál tipo de arbolado es el más adecuado, tomando en cuenta las características del suelo, espacios y clima.

Así lo recomendó el presidente de la Asociación Educa Conserva y Aprovecha la Flora y Fauna Silvestre A. C. (ECAFFS), Lázaro Ramón Cruz Ferreti, quien indicó en entrevista con TVBUS que para devolver la imagen natural y ayudar al equilibrio del clima en la ciudad se debe realizar un proyecto fundamentado y acciones que también garanticen la vida de los ejemplares.

Cruz Ferreti apuntó que como asociación no han sido consultados para el proyecto de reforestación que la Dirección de Medio Ambiente dio a conocer en días pasados. Dicho plan, consistirá en reforestar dos calles del centro de la ciudad.

El representante de los ambientalistas recalcó que el cuidado al medio ambiente también compete a la sociedad desde acciones sencillas pero significantes, como ayudar a regar y podar ocasionalmente las áreas verdes, limpiar sus banquetas y no tirar basura.

Así como a que ante cada árbol que sea talado, se debe sembrar de 5 a 10 más para su reposición y al menos a comprometerse a cuidarlos, pues con sembrarlos no basta.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario