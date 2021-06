Retoma Víctor sus actividades como presidente municipal de Santa María Jacatepec

-Dijo que buscará cumplir con todos sus compromisos pendientes antes de integrarse como Diputado Local en la XLV Legislatura de Oaxaca.

Alex Morales

Santa Maria Jacatepec, Oaxaca.- Luego de obtener la constancia de mayoría que lo acredita como Diputado electo del Distrito 03 para los próximos 3 años, Víctor Raúl Hernández López volvió a retomar sus actividades como presidente municipal de Santa María Jacatepec para cumplir con el compromiso con su pueblo para lo cual fue elegido.

Así mismo, informó que asumirá el cargo de lo que queda de esta administración para lo cual fue conferido antes de poder integrarse al Congreso Legislativo Local, en representación del Distrito 03 donde obtuvo el voto por mayoría, a través de la coalición “Va por Oaxaca” PRI,PAN y PRD.

Cabe señalar que previo al proceso electoral que culminó este 6 de junio, el aún Edil de extracción Perredista, solicitó el permiso ante el Cabildo para ausentarse de sus funciones y así poder participar en estas elecciones, buscando que el municipio de Jacatepec cuente por primera vez en la historia con un Diputado Local, un proyecto que se consolidó al ganar las elecciones, por lo que será un hecho que Hernández López se integre a la XLV Legislatura de Oaxaca en los próximos meses.

De esta manera el munícipe desde este lunes estará despachando desde sus oficinas para atender los temas pendientes de las comunidades y cabecera municipal, sobre todo continuar con la entrega de los recursos del Ramo 23 fondo 3 y de esta manera culminar con ese ejercicio y entregar con transparencia la administración a su sucesor.

