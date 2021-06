Apertura “Bendito Mercadito” su séptima edición en Tuxtepec, en apoyo a jóvenes emprendedores

-Un proyecto de la iniciativa privada que busca brindar un espacio al comercio local de esta ciudad, a través de este tipo de actividades.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de apoyar a los jóvenes emprendedores de Tuxtepec, se realiza la séptima edición del Bendito Mercadito un proyecto que se viene organizando a través de la iniciativa privada, enfocados a los talentos y empresarios locales de esta ciudad y de todo el estado.

En este este evento que se viene realizando en conocido hotel de Tuxtepec, se busca brindar una oportunidad a los que buscan un espacio a donde ofertar sus productos y señaló Anel Triunfo Montoya que Bendito Mercadito viene siendo la plataforma que los jóvenes Tuxtepecanos necesitaban para dar a conocer sus productos.

Resaltó que en estas actividades se hicieron presentes hasta el momento 50 marcas locales lo que les da a los consumidores un abanico de opciones para adquirir algún producto a precios a la medida de la clientela.

Aunque esta actividad tuvo un costo para los participantes por los gastos generados por los Stand y la publicidad en algunos medios de comunicación, dijo que esto ha sido una inversión para los emprendedores, por lo que invita a la ciudadanía a visitar este mercadito este sabado y domingo y apoyar a los jóvenes emprendedores por esta iniciativa para reactivar la economía en la ciudad.

De esta manera invita a todos los Tuxtepecanos y municipios alternos que deseen adquirir algún producto a buen precio, donde encontrará vestimentas, bordados, accesorios, bebidas exóticas, tatuajes y diferentes tipos de postres para el gusto de los asistentes, además que apoyaran a la economía local, que buscan mayor espacio para vender sus productos.

