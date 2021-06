Retoman todos los servicios en el INE en la Cuenca, solo con citas

-A partir del lunes podrán atender a más de 100 ciudadanos, pero todos con citas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal del Registro Federal de Electores en junta distrital 01 del INE Roberto Granillo Ayala dio a conocer que ya están retomando todos servicios en el módulo de credenciales, sin embargo debido a la contingencia siguen atendiendo a través de citas.

Señaló que desde antes solo atendían con citas, y así sigue siendo hasta ahora, y por el momento están recibiendo de 35 a 40 citados ya que solo tienen abiertas dos estaciones de trabajo, pero a partir del lunes 14 de junio será que atiendan alrededor de 105 ciudadanos ya que habrá 5 estaciones de trabajo disponibles.

Por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a tramitar la credencial en caso de que no hayan hecho en días pasados, esto consultando la página del INE.

Además a partir de este 9 de junio las credenciales que estaban resguardadas porque que no las recogieron, ya están disponibles y los ciudadanos ya podrán acudir por éstas.

Así mismo, aclaró que las credenciales con terminación 2019 y 2020 aún están vigentes, ya que servirán para aquellos que deseen participar en la próxima consulta popular del 1 de agosto, sin embargo a partir del día 2 ya no serán vigentes y los ciudadano deberán actualizarlas.

