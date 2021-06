Recibe constancia de mayoría, Francisco Martínez Neri

-Francisco Martínez Neri es nombrado oficialmente presidente electo para el Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024.

Redacción

Oaxaca, Oax., Junio 11 de 2021. Durante la mañana del día de hoy, el candidato de MORENA a la presidencia del municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, recibió la constancia de mayoría, por parte del Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral, con lo cual se convierte en el ganador de la contienda y en próximo presidente municipal de esta demarcación.

Una vez terminados el cotejo de actas y el conteo de paquetes electorales, quedó demostrado que, del lado de morena, no existieron irregularidades; por lo contrario, el conteo solicitado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), evidenció que se pretendía sustraer, aproximadamente, más de mil votos, al abanderado morenista.

La espera, por más de trescientos morenistas, de la constancia, era mero trámite, pues sabían que el triunfo de Martínez Neri era irrefutable y no tenía reversa.

Al recibir la constancia de mayoría, Francisco Martínez Neri se dirigió a quienes lo apoyan, mismos que, desde la mañana de ayer, hicieron guardia en la parte externa del Consejo Municipal Electoral, esperando el documento.

Obtuvimos un promedió de mil votos más, para aproximarnos a los 60 mil, sentenció Martínez Neri.



Finalmente, Martínez Neri, dijo que, en lo inmediato buscará interlocución con el actual edil capitalino para acordar el inicio del proceso de entrega-recepción invitando, además, a todos y todas a festejar el triunfo.

