Ratifica IEEPCO triunfo de Marcelo Santos en Valle Nacional

-Después del reconteo de las boletas, la madrugada de este viernes el Instituto Electoral dio por concluido el proceso en ese municipio, al entregar la constancia de mayoría al candidato del partido Verde.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La madrugada de este viernes el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en la ciudad de Oaxaca, entregó la constancia de mayoría al candidato del Partido Verde Ecologista de México Marcelo Santos Meneses, tras ratificar el triunfo obtenido el pasado 6 de junio.

Dicho reconocimiento fue prolongado hasta este día, luego de que el candidato del partido Nueva Alianza impugnara en su momento este ejercicio democrático, al registrar una votación cerrada con tan sólo el 1.4 de diferencia.

Sin embargo atendiendo la petición del candidato inconforme, se llevó el recuento de las boletas para garantizar los resultados lo que más tarde se confirmó, dando por terminado este proceso electoral donde más de 11 mil Vallenses acudieron a las urnas de manera pacifica a emitir su sufragio.

De esta manera Valle Nacional por decision de mayoria, eligio al Licenciado Marcelo Santos Meneses para que tome las riendas de este municipio en los próximos 3 años, confiando en su experiencia y capacidad política para llevarlo al desarrollo que es la principal petición ciudadana.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario