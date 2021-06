Maestras y maestros de educación básica continúan en capacitación impartida por el IEEPO

-Un tercer grupo de personal docente y directivo inició el curso “Sexualidad integral en el espacio educativo: Un camino hacia la prevención del embarazo en la adolescencia”.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de junio de 2021. – Personal docente y directivo de educación básica de las diferentes regiones de la entidad, continúa capacitándose como parte de la jornada con el tema “Sexualidad integral en el espacio educativo: Un camino hacia la prevención del embarazo en la adolescencia”, que imparte el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en la modalidad a distancia.

Desde un enfoque humanista, de derechos y en el marco de una educación integral, la actualización dirigida a figuras educativas de los niveles de primaria general e indígena, secundaria y telesecundaria de escuelas públicas del estado con la finalidad de dotarles de herramientas teóricas y técnicas aplicables en beneficio del alumnado, forma parte de las acciones para coadyuvar de manera preventiva, en la disminución de los embarazos adolescentes.

Comprende contenidos de aprendizaje que se dividen en cinco módulos: Conceptos básicos de sexualidad; Holones de la sexualidad; Factores de prevención de las violencias en el entorno educativo; Habilidades socioemocionales y proyecto de vida en el currículo educativo e Intervenciones educativas contextualizadas.

Este viernes, en representación del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, el subdirector General de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, dio la bienvenida al tercer grupo de maestras y maestros a quienes correspondió la capacitación y reiteró el compromiso del Instituto por continuar generando espacios y acciones que fortalezcan la práctica docente del magisterio.

“Es un esfuerzo importante para sensibilizarse en el tema y prevenir el embarazo adolescente ya que ante la dinámica actual es necesario brindar a las futuras generaciones la orientación adecuada”, indicó.

En tanto, la directora para la Mejora de la Convivencia Escolar, Belén Morales Bautista, expuso que el curso fue diseñado en coordinación con la Dirección de Evaluación, a través de la Unidad de Formación Continua, se imparte de manera virtual con una acreditación de 40 horas.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario