Entregan constancia a Irineo Molina como presidente electo de Tuxtepec

-Aseguró que harán todo el esfuerzo para que el municipio cambie.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves por la noche el consejo municipal del IEEPCO en Tuxtepec le entregó la constancia de mayoría a Irineo Molina como Presidente Electo de Tuxtepec, tras lograr 25, 699 votos.

Minutos antes de recibirla platicó con los medios de comunicación a quienes les dijo que el haber ganado las elecciones es una responsabilidad y por lo tanto harán todo el esfuerzo para que Tuxtepec cambie.

Agregó que en este municipio se ganó de manera contundente la presidencia, y que regresará como diputado federal para terminar con unos pendientes pero también para empezar la gestión para Tuxtepec.

Aseguró además que el 6 de junio el triunfo fue para todos y que ganó Tuxtepec, y que ahora le corresponde a ellos dar de su parte.

Acompañado de su familia y de planilla, el ahora presidente electo recibió la constancia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario