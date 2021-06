Dedica el médico del pueblo Gadiel Rodríguez triunfo al pueblo de Jacatepec

-Dijo que es de gran valor este triunfo gracias a la gente que se mantuvo firme en su proyecto a pesar de las dádivas que les llegaron a ofrecer.

Alex Morales

Después de intentarlo en 3 ocasiones, el doctor Gadiel Rodríguez Gómez logró obtener el triunfo para Gobernar en los próximos 3 años, tras ser ratificados por el IEEPCO este jueves al hacerle entrega de su constancia de mayoría como presidente electo de Santa María Jacatepec.

Previo a su reconocimiento ante al Instituto Electoral, el conocido médico del pueblo inició sus actividades con la celebración de la Santa misa, posteriormente acompañado de cientos de personas recorrió las calles de la población para agradecer a su gente y más tarde acude a esta Instancia para recibir esta constancia que lo acredita como presidente electo de este municipio.

Dijo que este resultado tiene un gran valor para la sociedad Jacatepecana a la cual le dedicó este triunfo, pues reconoció que la gente se mantuvo firme en su proyecto hasta el último momento, a pesar de las dádivas que llegaron a ofrecerles.

Finalmente, explicó que este proyecto es para Jacatepec y sus 22 comunidades, por lo que no tiene derecho a fallarles ahora que confiaron en el con su voto y que empezará a entregar las cuentas una vez que tome el cargo desde los primeros días del próximo año.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario