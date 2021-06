Con 32 casos nuevos de COVID-19, suman 206 activos y 47 mil 604 acumulados: SSO

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 10 de junio de 2021.- Al corte de este jueves 10 de junio, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han registrado 32 casos nuevos de COVID-19 y cinco decesos, que suman 47 mil 604 casos acumulados y tres mil 798 defunciones, hay 206 casos activos de la enfermedad.

Durante el comunicado técnico, la asistente de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los SSO, Adriana Cecilia Aguilar Ruiz informó que en la entidad se han notificado 80 mil 430 casos, de los cuales 28 mil 65 han sido negativos, hay cuatro mil 761 casos sospechosos y 43 mil 600 se han recuperado.

En relación a la Jurisdicción Sanitaria uno de Valles Centrales, hay 32 mil 224 casos confirmados y mil 901 defunciones, Istmo cuatro mil 209 casos confirmados y 682 defunciones, Tuxtepec dos mil 944 casos confirmados y 355 defunciones, Costa dos mil 480 casos confirmados y 275 defunciones, Mixteca cuatro mil 23 casos confirmados y 365 defunciones y Sierra mil 724 casos confirmados y 220 defunciones.

Los 32 casos nuevos registrados este día afectan a 13 municipios, siendo el de Salina Cruz el que ocupa el primer lugar con siete casos, seguido de Oaxaca de Juárez con seis, Santiago Pinotepa Nacional cinco, Juchitán de Zaragoza y Santa Lucía del Camino tres cada uno, el resto dos y un caso.

Sostuvo que de las tres mil 798 defunciones, dos mil 457 son hombres y mil 341 mujeres. Los grupos de edad más afectados son el de 65 y más años con mil 815, 50 a 59 años con 842 y 60 a 64 años con 547 respectivamente. Las comorbilidades asociadas son en primer lugar la hipertensión arterial, seguida de diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, esta fue del 16.1% de manera global, de las cuales la Jurisdicción Sanitaria uno de Valles Centrales, registra 35 camas con un 16%, Istmo 18 camas con un 18%, Tuxtepec 9 camas con un 25.7%, Costa 7 camas con 19.4%, Mixteca 1 cama con 3% y la Sierra 0%.

Finalmente dio a conocer que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada entre ellos el Hospital General de Zona 1 del IMSS, el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE, el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano 1, Hospital Móvil, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y ante cualquier emergencia marcar al 911.

