Canaco dispuesto a trabajar de la mano con gobierno electo en Tuxtepec

-Pedirán que sus propuestas sean tomadas en cuenta, pero además, demandan revisión de impuestos, pues en los años 2020 y 2021 fueron altos



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la entrega de constancia al presidente electo de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) Jorge Osorio, dijo que van a trabajar de la mano con este gobierno como lo han hecho con otros gobiernos.



Señaló que así como en su momento se reunieron con todos los candidatos, y en su momento escucharon sus propuestas, pero esperan que más adelante retomen estas reuniones con el gobierno electo y sobre todo que les dé a conocer su plan de trabajo, además de que los tomen en cuenta como comercio organizado.



Agregó que no le pedirán ni más ni menos, pero sí que les tome en cuenta las necesidades y carencias que tienen como comercio organizado, además de que pedirán que les informen acerca de los impuestos que piensas implementarles, ya que durante el 2020 y 2021 los impuestos que les cobraban al sector comercial eran muy elevados, algunos hasta con recargos, lo que no les pareció justo ante la mala situación de este sector.



Cabe hacer mención que los comerciantes adheridos a la canaco, se reunieron con la mayoría de las y los candidatos tanto a la presidencia municipal, como diputación local y federal, pero esperan que ahora se concreten los compromisos que en su momento hicieron.

