Reporta SNE en la Cuenca, alrededor de 50 buscadores de empleo por semana

-La mayoría de éstos son jóvenes con una escolaridad de nivel medio superior



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefa de la Unidad Regional del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Nayeli Castillo Gómez, señaló que son alrededor de 50 los buscadores de empleo los que acuden a la oficina de manera semanal.

Aunque en estos momentos, la cantidad es mínima, esperan que en los próximos días lleguen más buscadores.



Del total de desempleados que acuden a las oficinas del servicio, un 70% de éstos tienen una escolaridad de nivel medio superior pero a su vez son los que más piden las empresas solicitantes, por lo que es fácil acomodarlos en alguna empresa.



Destacó que para poder colocarlos en una empresa contratante es importante que los buscadores acudan al SNE, pero sobre todo lleven sus datos para que los puedan registrar y así, al momento de que haya una vacante disponible los puedan contactar.



Sin embargo sí tiene buscadores que solo cuentan con primaria, o bien con alguna licenciatura.



La jefa de la unidad regional, informó que en estos momentos las vacantes que hay son un puesto de cobranza, y solo se requiere de primaria terminada, otra de las vacantes son para asistentes personales, con preparatoria como mínimo.



Por lo tanto en caso de que alguien esté interesado debe de acudir a la oficina para solicitar más informes.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario