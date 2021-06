Recibe Melina Hernández Sosa, constancia de mayoría que la acredita como Diputada del Distrito 09

-Con el 55% de la votación la candidata de Morena obtuvo 29 mil 621 votos, siendo uno de los Distrito con mayor participación ciudadana en este ejercicio democrático.

Alex Morales

Ixtlán de Juárez Oaxaca.- La Diputada Local electa del Distrito 09 Melina Hernández Sosa recibió su constancia de mayoría por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Ixtlán de Juárez, que le certifica que resultó ganadora de la pasada contienda electoral en ese Distrito.

Al concluir el cómputo de las elecciones del pasado 06 de junio, la hoy diputada obtuvo el 55% de la votación, equivalente a 29 mil 621 votos, considerada como una de las elecciones intermedias con más participación ciudadana y en tiempos de pandemia.

Durante la entrega de la constancia, Melina Hernández recibió el respaldo de autoridades comunitarias de la región, familia, lideres regionales, así como de la actual diputada del distrito, Griselda Sosa Vásquez, y del legislador Pável Meléndez Cruz, ambos promotores de la 4T.

Ahí reconoció el trabajo de las autoridades electorales, quienes desempeñaron un trabajo imparcial y objetivo durante todo el proceso electoral.

De igual manera agradeció el apoyo de los 63 municipios que conforman el distrito, tanto de la Sierra Norte, Valles Centrales y Cuenca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario