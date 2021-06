Queman paquetería electoral en Chiltepec

-Tras el recuento de votos, se presentaron actos de vandalismo en la sede del consejo municipal del IEEPCO.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras terminar de contar la paquetería en el municipio de San José Chiltepec, los habitantes que permanecían afuera del consejo municipal del IEEPCO, quemaron la paquetería esto con el pretexto de que hubo inconsistencia al momento de abrir los paquetes.

Desde temprana hora, tras iniciar el cómputo, seguidores de los candidatos empezaron a notar irregulares en algunas casillas, sin embargo esto provocó la molestia de la gente quienes con violencia irrumpieron en el domicilio en donde está ubicado el IEEPCO.

Posteriormente sacaron la paquetería y la cual fue quemada afuera de la sede del IEEPCO, ya que argumentan que hubo fraude por parte del consejo electoral.

No solo fue la quema de la paquetería también provocaron daños en el equipo y el domicilio, esto a pensar de la presencia de la policía municipal y de la guardia nacional.

Cabe señalar que en días pasados el PREP le dio el triunfo a Javier Martínez con 1 786 votos, quedando en segundo lugar Martín García con 1 571 votos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario