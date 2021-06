Protección Civil Municipal de Tuxtepec exhorta a tomar precauciones por lluvias

-Se pronostican precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos para este fin de semana.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefatura de Protección Civil Municipal informó que durante lo que resta de la semana continuarán presentándose lluvias intensas, vientos fuertes y tormentas eléctricas en el territorio tuxtepecano, por lo que pide a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para prevenir algún incidente que se pueda presentar como consecuencia del temporal.

Giovanni Aquino Colón, Director de la Unidad Municipal de Protección Civil, dijo que “mantener la seguridad durante la temporada de lluvias es una labor que nos involucra a todos como ciudadanos ya que puede generar algunos riesgos en casa, al transitar por la calle o manejar, si no se toman en cuenta algunas medidas precautorias”.

Recomendó a la población mantenerse informada de los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por la Jefatura de Protección Civil, evitar actividades al aire libre en caso de tormentas o resguardarse bajo los árboles ya que estos atraen los rayos, barrer las banquetas y mantenerlas libres de desechos para evitar que se genere algún encharcamiento, evitar acercarse a postes o cables de energía eléctrica y si va en movimiento en un automóvil, conducir con precaución, encender las luces de los vehículos si fuera necesario, usar los limpiaparabrisas, además de poner las intermitentes.

El Jefe de Protección Civil Municipal señaló que en caso de presentarse algún incidente, es importante llamar al número de emergencia 911 para que las unidades de Protección y Seguridad Pública acudan al auxilio de los ciudadanos.

En relación a las afectaciones que se registraron como consecuencia del viento y la lluvia que cayó sobre Tuxtepec la tarde del miércoles, Giovanni Aquino Colón apuntó que se reportaron la caída de un cable de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad en el puente Santo Domingo de Playa de Mono y la caída de láminas sobre el tendido eléctrico en el Sureste II, mismos que fueron canalizados y atendidos de inmediato por personal de la CFE.

Así como la caída de un árbol en la colonia Jardines del Arroyo, incidente al que acudió el personal de Protección Civil Municipal para dar respuesta y liberar la arteria para que se pudiera reanudar el tráfico vehicular.

