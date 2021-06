Organización 23 de octubre toma oficinas de SSO, exigen audiencia con Márquez Heine

-Denuncian que varios centros de salud y clínicas no cuentan con personal médico ni medicinas.

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la organización 23 de octubre se manifestaron este jueves en las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca en el centro histórico de la capital oaxaqueña, para exigir una audiencia con el titular de la dependencia Juan Carlos Márquez Heine, a quien señalan no han visto desde que asumió el cargo.

El dirigente estatal de la organización Alejandro Escobar Sánchez, comentó en entrevista que su principal demanda es que se brinde atención en los centros de salud y en las clínicas que se ubican en varias comunidades de la región de los valles centrales, ya que señalan no hay personal médicos ni medicamentos.

Denunció que esta situación deja vulnerables a miles de oaxaqueños y oaxaqueñas que no tienen acceso a la salud, el cual es un derecho consagrado en la constitución, algunas de las comunidades que se encuentran en esta situación son Ejutla de Crespo, San Francisco Lachicholo, Gúendolain y San Felipe Usila en la Cuenca del Papaloapan.

Finalmente advirtió que en caso de que no haya una respuesta a su demanda, intensificarán sus medidas de presión, ya que desde que Márquez Heine tomó el cargo de los Servicios de Salud de Oaxaca no los ha atendido para resolver sus demandas, cabe mencionar que el bloqueo provocó un caos vial en el primer cuadro de la ciudad y la molestia de los automovilistas.

Posteriormente se trasladaron a la Avenida Juárez en inmediaciones de casa oficial.

