Entregan constancia a Víctor Raúl Hernández López como Diputado local electo

-En este cómputo el resultado lo benefició con 28, 801 votos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras terminar el computo final, este jueves el Diputado local electo del distrito 03 Víctor Raúl Hernández López recibió la constancia de mayoría r parte del IEEPCO.

Acompañado de familiares y batucada, el diputado local electo agradeció la confianza de la ciudadanía y aseguró que va a trabajar por los municipios de este distrito local 03, además señaló que tras este recuento los votos aumentaron a su favor.

Este recuento de las 213 casillas dio como resultado 28, 801 votos a favor del candidato del PRD Víctor Raúl Hernández López y 27, 932 a favor de Paco Niño, haciendo una diferencia de 869 votos.

Cabe hacer mención que en el cómputo del pasado domingo, el consejo distrital arrojó como resultado 26, 700 votos al candidato Víctor Raúl Hernández López y al candidato Paco Niño le dio 26, 511, lo que le dio el triunfo al Candidato de la coalición PRI-PAN-PRD Víctor Raúl Hernández.

