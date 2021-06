El Gobierno Municipal coordina el reciclaje de 10 toneladas de llantas con cementera

-Acumulación descontrolada de neumáticos causa serios daños al medio ambiente y la salud pública señala Dirección de Ecología en Tuxtepec.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves el Gobierno Municipal de Tuxtepec que preside Noé Ramírez Chávez envió aproximadamente 10 toneladas de llantas acopiadas en las instalaciones de la Expo Feria a una planta cementera que se ubica en Tepeaca, Puebla, con la misión de que se les dé el manejo adecuado de acuerdo a la norma 161 de SEMARNAT, informó la Directora de Medio Ambiente Gloria Denise Vaqueiro Méndez.

La contaminación y el mal manejo de los residuos sólidos han sido temas que el Gobierno municipal ha asumido con responsabilidad pues “El manejo de las llantas es un reto, el tiempo y los procesos químicos que toma su descomposición representan un grave problema de contaminación medioambiental, pero al mismo tiempo ofrece oportunidades de reciclaje que puede apoyar a la economía familiar”, señaló la funcionaria a cargo mientras numerosas llantas se subían a un vehículo que más tarde partió a su destino final, una empresa cementera del estado de Puebla.

Explicó que en Tuxtepec se han encontrado llantas tiradas en la arroyos, la margen del río en el Muro Boulevard, basureros clandestinos o se practica la quema generando grandes cantidades humo, por ello invitó a que se acerquen a la Dirección del Medio Ambiente para que sean depositadas en un lugar específico y llegado el momento sean enviadas para el proceso adecuado, así mismo que quienes estén interesados en proyectos de reciclaje con neumáticos pueden solicitarlos en el área a su cargo.

La funcionaria reafirmó el agradecimiento a la empresa cementera por la coordinación de esfuerzos para evitar la acumulación de llantas en basureros o en cualquier otro espacio público pues es causa de serios daños al medio ambiente y a la salud pública.

