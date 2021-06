Cristiano llega a 778 goles oficiales

-“El Bicho” está a solo 5 goles de igualar a Ali Daei (109) como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones nacionales.

Cristiano Ronaldo no se cansa de hacer goles, y en el amistoso ante Israel, el ‘Bicho’ ha marcado el segundo del encuentro.

El portugués, llegó a 778 oficiales y se encamina a realizar una gran Eurocopa de Naciones que comienza ya este fin de semana.

Además, el ‘Bicho’, llega a 104 GOLES con la Selección absoluta de Portugal. El Bicho está a solo 5 goles de igualar a Ali Daei (109) como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones nacionales.

Cristiano y Portugal, están ubicados en el grupo f con Francia, Hungría y Alemania.

Fuente: Ya!FM

