Con 32 mil 564 votos, se reafirma triunfo de Laura Estrada Mauro

-La candidata de Morena obtuvo el 48. 77 por ciento de la votación

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) hizo entrega de la constancia de mayoría y validez a la diputada electa, Laura Estrada Mauro, que con 32 mil 564 votos reafirmó el triunfo en las elecciones del 6 de junio y la consolidación de la Cuarta Transformación en el distrito 02.

La candidata de Morena obtuvo el 48. 77 por ciento de la votación , que en este proceso electoral fue de 66 mil 762 votos emitidos y que la colocó en el primer lugar.

Laura Estrada Mauro agradeció el apoyo de las personas que se sumaron al proyecto Morena y a las propuestas que presentó e invitó a la ciudadanía a conocer el trabajo que la 4T realiza, porque este no es el principio, sino el momento de dar continuidad a la transformación.

La diputada electa enfatizó que no les fallará, que trabajará por el rescate de Tuxtepec, por el rescate de Oaxaca, por defender la esperanza y por el bien común, porque como legisladora electa tiene la responsabilidad de ser la voz de todos en el Congreso de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario