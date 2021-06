Chente Castellanos responsabiliza a Tania López de ataque armado en Xoxo

-Señaló que un grupo de personas agredió a sus simpatizantes que se encontraban resguardando el consejo municipal del IEEPCO



José Cruz



Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- El candidato del Partido Fuerza por México a Presidente de Santa Cruz Xoxocotlán Inocencio Castellanos, denunció que seguidores suyos fueron objeto de agresiones de parte de gente de la candidata de Morena Tania López, quienes señaló iban armados, como saldo una persona se encuentra gravemente herida y podría perder un ojo.

Detalló que el ataque se dio cuando sus simpatizantes se encontraban resguardando la sede del Consejo Municipal del IEEPCO, dijo que en ese lugar también había simpatizantes de Morena, sin embargo el ataque fue dirigido hacia quienes lo apoyan para que sea el próximo presidente municipal.



Algunos testigos de la agresión comentaron que estas personas llegaron a bordo de varios mototaxis, en ese sentido Chente Castellanos responsabiliza de manera directa a Tania López de este ataque, así como a su esposo y actual edil de Santa Cruz Xoxocotlán Alejandro López Jarquín, quienes dijo han estado actuando de esta manera desde que inició la campaña.



Señaló que su candidatura es ciudadana, que siempre se condujo de manera respetuosa, en ese sentido hizo el llamado a las autoridades correspondientes para que investiguen este ataque armado que hicieron hacia sus seguidores y que dejó como saldo una persona herida, agregó que debe prevalecer la paz entre la población.



El candidato de Fuerza por México indicó que el ataque refleja el temor de la candidata de Morena quien no está de acuerdo en que se realice el conteo de voto por voto, ya que dijo la diferencia será a su favor, de acuerdo al PREP, la elección en Xoxocotlán tiene una diferencia del 1.19 por ciento a favor de Tania López.

