Ante inseguridad, trasladan boletas electorales de Valle Nacional a Oaxaca para su conteo

-Se rumora que esta decisión se tomó, luego de supuestos actos de violencia en el municipio por parte de inconformes.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Este jueves, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) iniciaría con el conteo de votos para definir el resultado de las elecciones del pasado 6 de junio en Valle Nacional.

Un proceso electoral que pone como virtual ganador al candidato del partido Verde Ecologista Marcelo Santos Meneses, sin embargo de última hora, se supo que la paquetería fue trasladada a la ciudad de Oaxaca, debido a probables actos de violencia en Valle Nacional por parte de inconformes.

Se informó que buscándo anteponer la seguridad de los involucrados, el personal del IEEPCO escoltado por la Guardia Nacional y los candidatos involucrados, salieron de esta población rumbo a la capital del Estado, buscando que este conteo se dé, de manera transparente y legal, para así otorgar la constancia de mayoría a quien de manera oficial resulte ganador

Hasta el momento, existe la incertidumbre en ese municipio cuenqueño de lo que le depara a Valle Nacional, después de estas elecciones teniendo un resultado cerrado que ha complicado al mismo Instituto político para entregar el reconocimiento al ganador que hasta este momento se trata de Marcelo Santos Meneses.

Se prevé que por la tarde de este jueves se den los resultados de este conteo y así, confirmar al presidente electo de este municipio por los próximos 3 años.

