Seguidores de Chente Castellanos, exigen recuento voto por voto en Xoxocotlán

-Señalan que quien hizo fraude en la elección fue la candidata de Morena.

Redacción

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- Seguidores del candidato de Fuerza por México Inocencio Castellanos, se manifestaron en la sede del consejo municipal del IEEPCO para exigir que se realice el recuento de la elección voto por voto, además señalaron que quien cometió fraude en la jornada electoral fue la candidata de Morena Tania López López, quien de acuerdo al PREP, es la virtual presidenta electa en Santa Cruz Xoxocotlán.

Algunas de las seguidoras de Chente Castellanos afirmaron que cuidarán la sede del consejo municipal del IEEPCO para que se respete el voto ciudadano, el cual señalan, le da el triunfo al candidato de Fuerza por México, mencionaron que no es posible que la candidata de Morena haya ganado la elección, cuando ganó únicamente en cinco casillas y el resto fueron para Inocencio Castellanos.

Agregaron que la estrategia de fraude la realizaron en el 2018 para darle el triunfo a Alejandro López Jarquín para que se reeligiera en ese momento como Presidente de Xoxocotlán y ahora lo pretenden hacer de nuevo para que ellos continúen controlando el municipio por tres años más, ya que Tania López es esposa del edil.

Cabe mencionar que minutos antes simpatizantes de Tania López señalaron que un grupo de seguidores de Chente Castellanos intentaron robarse los paquetes electorales para quitarle el triunfo a Morena, en ese sentido el grupo contrario también dio su versión de los hechos, por lo que la situación en ese municipio es tensa, debido a lo cerrada de la elección, pues la diferencia entre ambos es del 1.19 por ciento.

Comentarios

