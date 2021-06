Se quedarán sin luz, 8 colonias de Tuxtepec

-Esto se debe a que la CFE realizará algunos servicios en las redes generales de energía



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado, el gobierno municipal de Tuxtepec, informó que serán 8 colonias del municipio que se queden sin luz, durante unas horas de este jueves 10 de junio.



Esto se debe a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará mantenimiento a las redes generales, por lo que de las 9:30 de la mañana las 2 de la tarde, algunas colonias como Loma Alta, María Eugenia, Nueva Era, el Siglo XXI así como el Bosque, además del Fraccionamiento Los Ángeles, San Pablo y María Eugenia, se queden sin luz.



Con este comunicado, se advierte de que los hogares se queden sin energía eléctrica y que tomen sus precauciones.

