Regreso presencial a clases en Oaxaca será a finales de agosto de manera gradual: IEEPO

-El Director Paco Villarreal mencionó que el actual ciclo escolar se terminará a distancia



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Será a partir del ciclo escolar 2021-2022 cuando se inicie de manera gradual el regreso a clases presenciales en la entidad, mientras tanto el actual ciclo escolar terminará a distancia, así lo manifestó el Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPCO) Francisco Ángel Villarreal.



Señaló que el regreso a clases será de manera gradual para cuidar la salud de alumnos, profesores y padres de familia, la estrategia será definida en consenso con las partes involucradas, a fin de salvaguardar la salud de todos y todas, pues esta es una de las instrucciones que ha dado el Gobernador Alejandro Murat.



Y es que la movilidad escolar es considerable, ya que son alrededor de un millón de estudiantes del nivel básico quienes se desplazarán de sus casas a las escuelas, además muchos de ellos van acompañados de sus padres o tutores, asimismo indicó que muchos se trasladan en transporte público, por ello la importancia de tomar en cuenta todos estos factores.



El Director General del IEEPO reiteró que este proceso se está haciendo en coordinación con el magisterio oaxaqueño, padres y madres de familia, para salvaguardar la salud de toda la comunidad escolar.

