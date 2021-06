Reactivarán en Tuxtepec los eventos culturales en el marco de la fiesta de San Juan

-Espera Sabino Pérez que los demás colectivos culturales se unan a este fiesta del pueblo donde se logra la unificación de la gente.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El presidente de la sociedad artística “El Flamenco” Sabino Pérez Ramírez aseguró que en el marcó de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista se reactivarán las actividades culturales como se ha venido haciendo.

Explicó que en estas actividades se pretenden realizar las exposiciones artesanales y artísticas, por lo que espera que los otros colectivos culturales se involucren y se unan a este proyecto, para darle más realce a esta fiesta patronal, que desde hace 40 años no se habían realizado finalizó el también escritor.

Señaló que la fiesta de San Juan es la verdadera fiesta del pueblo donde se logra la unificación de la gente, a través de la diversión en estos eventos culturales donde no solo participan los católicos sino también las personas con diferentes ideologías religiosas.

Así también abundó que como siempre espera contar con el apoyo del ayuntamiento en inmobiliario, para que estas actividades puedan llevarse a cabo en el parque Juárez.

Por último recalcó Sabino Pérez que se busca que la ciudadanía participe en estas fiestas de pueblo y disfrute de la danza, la música y otras actividades que se tendrán programada desde el 15 al 24 de julio.

