Prepara Gobierno de Noé Ramírez Chávez entrega de mil estufas ecológicas

-Beneficiará a cientos de familias de 68 comunidades del municipio de Tuxtepec.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Autoridades municipales encabezadas por el alcalde, Noé Ramírez Chávez prepara la entrega de mil estufas ecológicas a familias de escasos recursos y que viven en diversas comunidades del medio rural. En esta acción se están invirtiendo 5 millones 042 mil 400 pesos.

La Directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Tuxtepec, Reina Ferrer Cruz informó lo anterior y señaló que este tipo de apoyo representa un beneficio en tres vertientes, que consisten en el aspecto económico, en el desarrollo social y en la salud de los beneficiarios con la entrega de las mil estufas ecológicas.

Afirmó que dicho ejercicio se debe al trabajo conjunto del Presidente Noé Ramírez Chávez y quienes integran su Cabildo, a quienes reconoció su voluntad de trabajar en favor de los tuxtepecanos con la toma de decisiones.

Precisó que el total de las estufas serán entregadas a familias que viven en 68 comunidades rurales del municipio en beneficio directo o indirecto de 3 mil 500 personas, con el objetivo de dignificar la vivienda de los mil tuxtepecanos beneficiados de la zona rural del municipio.

Explicó que las estufas ecológicas reducen agentes contaminantes para las personas y están diseñadas para impedir la fuga de humo y de calor hacia el interior de las viviendas, previniendo así afectaciones a la salud, especialmente en adultos mayores y niños.

Reina Ferrer Cruz, dijo que a pesar de las dificultades que se han presentado en este año para la ejecución de programa sociales, el Gobierno Municipal del Presidente Noé Ramírez Chávez ha destinado recursos para que se entreguen estas estufas que apoyarán su salud, pero además se ejecutaron 6 millones de pesos para ayudar a quienes fueron afectados por las lluvias en el mes de mayo con la dotación de láminas, colchones, colchonetas, cobijas y víveres.

