Inicia recuento de votos, en el consejo distrital 03 de Loma Bonita

-Señalan que se van a contabilizar las 213 casillas.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles inició el recuento de los votos en el consejo distrital de Loma Bonita, a decir de algunos integrantes del consejo distrital, se van a computar las 213 casillas, y será voto por voto.

El recuento de todos los votos será de la votación de los 10 municipios que conforman este distrito local 03, ya que es mínima la diferencia entre los candidatos a la diputación local Francisco Niño y Víctor Raúl Hernández López.

Se espera que el cómputo, concluya durante este jueves y así se tenga el resultado del candidato ganador.

El pasado lunes, tras el computo en el consejo distrital arrojó como resultado 26 700 votos al candidato Víctor Raúl Hernández López y al candidato Paco Niño le dio 26 511, siendo 189 votos de diferencia, lo que le dio el triunfo al Candidato de la coalición PRI-PAN-PRD Víctor Raúl Hernández.

Sin embargo, a través de sus redes sociales el candidato de MORENA Francisco Niño, señaló que iban a solicitar voto por voto en cada una de las casillas, ya que aseguró que la diferencia de los votos era menor.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario