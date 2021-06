INE no atraería cómputos locales y municipales, sin embargo coadyuva con el IEEPCO en el proceso

-El Delegado del INE en Oaxaca dijo que se llegara a requerir, el INE puede pedir el apoyo de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- En varios municipios y distritos locales, la diferencia entre el primero y segundo lugar es cerrada, por lo que en varios de ellos se realizará el conteo voto por voto, principalmente en aquello dónde la diferencia sea igual o menor al uno por ciento, pues así lo establece la ley.



En ese sentido el Consejero Presidente del Consejo Local del INE en Oaxaca Edgar Humberto Arias Alba, manifestó que en caso de que haya algún incidente, el órgano electoral federal no tiene la facultad de atracción ya que esto se establece al principio del proceso electoral y esto no fue acordado en ningún estado del país.



Sin embargo aclaró que seguirán coadyuvando con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), durante el cómputo de los votos, incluso indicó que si así se requiere el INE puede pedir el apoyo de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en los consejos distritales o municipales según sea el caso.



Sobre el cómputo en los distritos federales, indicó que no habría mayor problema, toda vez que la diferencia entre el ganador de la contienda y el segundo lugar es muy amplia, aunque no descartó que pudieran abrirse algunos paquetes electorales, debido a algunas inconsistencias que pudieran darse durante el proceso.



Finalmente Arias Alba mencionó que la credibilidad el INE quedó comprobada con la alta participación de la ciudadanía en la jornada electoral, sobre todo en Oaxaca, en dónde dicha participación fue del 56.62 por ciento, superando la media nacional del 52.67 por ciento.

