Fallece de Covid edil de Santa María Nativitas

-El edil se contagió y falleció en la Ciudad de México, sus restos serán cremados y trasladados a su tierra natal

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Santa María Nativitas José Dolores Jiménez López falleció por Covid en la Ciudad de México, ligar en dónde se contagió y falleció, sus restos serán cremados y enviados a su tierra natal, que se ubica en el distrito de Coixtlahuaca, perteneciente a la región Mixteca.

Fue la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca la que confirmó la información, asimismo indicó que de acuerdo al parte médico, el edil se contagió en una visita que hizo a sus familiares que viven en la capolar del país, luego de haber dado positivo se aisló como marca el procedimiento, sin embargo debido a complicaciones tuvo que ser internado e intubado en un hospital de la Ciudad de México, en donde lamentablemente falleció, sus restos serán cremados y los trasladarán a su lugar de origen.

Cabe mencionar que desde el inicio de la pandemia son 17 presidentes municipales los que han perdido la vida, mientras que otros diez más han dado positivo y se han recuperado, entre los ediles fallecidos por Covid se encuentran Fernando Bautista Dávila de Tuxtepec, Javier Santiago Ruiz de Reyes Etla, Alfredo Juárez de Matías Romero, Pedro Escarcega Pérez de Santiago Jocotepec y de San Pedro Mixtepec Amado Vásquez.

