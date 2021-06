Confrontación entre habitantes de Xoxocotlán; denuncian supuesto intento de robo de urnas

-Seguidores de la virtual ganadora Tania López de Morena, denuncian a simpatizantes de Fuerza por México de esa acción

Redacción

Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca.- Un grupo de simpatizantes de Tania López López, virtual ganadora de la contienda electoral, se concentraron en la sede del consejo municipal, ya que señalaron que simpatizantes de Fuerza por México intentaron roñarse las urnas, debido a que este miércoles inició el cómputo de los votos de la elección a la presidencia municipal.

Y es que la elección en este municipio conurbado a la capital oaxaqueña se encuentra cerrada al haber poco más del uno por ciento de diferencia entre el primero y el segundo lugar, ambos grupos llegaron a la sede del consejo municipal para resguardar el lugar e impedir alguna anomalía, esta situación provocó tensión en el lugar, ya que los ánimos estaban desbordados por parte de simpatizantes de ambos candidatos.

El coordinador de la campaña de Tania López Carlos López Jarquín, comentó que decidieron resguardar el consejo municipal por el rumor que empezó a circular de que se pretendían robar las urnas, asimismo señaló que la mañana de este miércoles la candidata de Morena hizo un llamado a los demás candidatos a conducirse de manera civilizada durante la sesión del cómputo de los votos.

Incluso dijo que están a favor de que se realice el conteo voto por voto, pues tienen la certeza que la diferencia de 627 votos sobre Inocencio Castellanos de Fuerza por México se ampliará, pues la ciudadanía decidió que Tania López sea su próxima presidenta municipal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario