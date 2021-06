Anuncia jefatura de Deportes rehabilitación de 46 centros deportivos en Tuxtepec

-Explicó que se busca que los jóvenes vuelvan a tener los espacios para el esparcimiento y comentó que la unidad deportiva esta abriendo de manera parcial y con horarios definidos.

Tuxtepec Oaxaca.- Ante las peticiones de algunos sectores deportivos para que se vuelvan a abrir las instalaciones deportivas de este municipio, la encargada de la Jefatura de Deportes, Jazmín Pineda Rodríguez, señaló que ya iniciaron con la rehabilitación de varios centro de esparcimiento en diferentes comunidades y colonias para que de esta mamera los jóvenes puedan utilizarlas de nuevo.

En total, mencionó que son 46 los centros deportivos que se están rehabilitando en todo el municipio para el regreso de los deportistas a los entrenamientos.

En lo que respecta a la unidad deportiva, dijo que esta se esta dejando acceder de manera parcial en 2 horarios, enfocado en el área de pistas y atletismo, por lo que comentó que aún no se define cuando seria su apertura de manera general.

En cuanto a las organizaciones y a los distintos torneos de las diferentes disciplinas que se realizan en la ciudad, señaló Pineda Rodríguez que son ajenos a estos eventos, ya que a ellos solo les corresponde mantener en condiciones optimas las instalaciones deportivas dentro del municipio.

Sin embargo, abundó que con la finalidad de fomentar el deporte y la convivencia entre la niñez Tuxtepecana, explicó que se están realizando diferentes actividades de activaciones físicas los fines de semanas en la periferia de la ciudad, actividades que se vienen realizando de manera familiar con el uso de las bicicletas y patines.

Por otro lado y en lo que respecta al deporte de alto rendimiento, informó que han estado apoyando a los deportistas que van representando a Tuxtepec en los diferentes torneos que se realizan a nivel Nacional, como en el caso de William Arroyo que sigue poniendo en alto a Tuxtepec en la disciplina del Taekwondo.

