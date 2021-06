Tras proceso electoral, esperan repunte en casos de covid-19 en la Cuenca del Papaloapan

-Durante este fin de semana se confirmaron 12 casos nuevos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El encargado de enfermedades transmitidas por vector del área de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Aldair Axel Cruz Cruz, dijo que esperan un repunte en los casos de covid-19, ya que tan solo este fin de semana fueron 12 los casos positivos.

Explicó que en los anteriores fines de semana se tenían reportes de solo 5 o 6 casos, sin embargo este fin pasado se incrementaron al doble, por lo que es posible que tras el proceso electoral, los casos de covid podrían incrementarse, por lo que llamó a no bajar la guardia.

Actualmente en el hospital General de Tuxtepec hay 4 casos hospitalizados y en el ISSSTE solo hay casos sospechosos, y aunque no tiene la cifra de cuántos hospitalizados hay en el IMSS, aseguró que hay un reporte de que sí hay casos.

En el reporte estatal que se tiene suman ya 2, 943 caso de covid en la región, así como 2, 574 defunciones y se reportan 5 casos activos, y aunque el semáforo epidemiológico está en verde, hay estados que han retrocedido en los colores como es el caso de Veracruz.

El doctor, llamó a los ciudadanos seguir cuidándonos y sobre todo seguir con las medidas de prevención como son el uso del cubrebocas, el lavado de manos y sobre todo pidió no auto-medicarse, ya que muchos optan por hacerlo con remedios caseros y lo que puede complicar su salud.

